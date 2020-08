Politsei otsib Pärnus kadunud 50aastast Marvet 

Murelikud lähedased andsid Marve kadumisest politseile teada täna. Politsei asus naist koheselt otsima ja on suhelnud ka tema lähedastega. Kontrollitud on Marve elukohta Pärnus Aia tänaval, võimalikku viibimiskohta Tallinna maanteel ja kohti, kus ta sagedamini liigub. Marve mobiiltelefon on välja lülitatud.