Välisüliõpilased tunnevad, et TalTech ajab kiusu: riik tuleb inimestele vastu, aga ülikool mitte 

Juuli lõpus teatas Tallinna tehnikaülikooli senat, et esimesse ja teise astmesse ei võeta üldjuhul vastu tudengikandidaate riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16 inimest või kui selle riigi kohta puudub usaldusväärne statistika ja seal on kõrge viiruse leviku oht. Selliseid tudengikandidaate oli ühtekokku pisut üle 300. Regulatsioon tuli tudengitele kurva uudisena ja purustas nii mõnegi lootuse.

TalTechi otsusest on tänaseks möödas ligemale kuu aega ja vahepeal on asjaolud muutunud. 28. juulil teatas ülikool, et pakub välistudengitele omapoolse võimaluse alustada õpinguid sel aastal eksterinina nendes avatud ülikooli õppeainetes, mida on võimalik läbida e-õppes. Samuti andis ülikool teada, et välisüliõpilased, kes praegu ukse taha jäid, on võimalik immatrikuleerida 2021/2022 õppeaastal, aga seda vaid juhul kui riigi poolt kehtestatud tingimused seda võimaldavad.

Suheldes mitmete TalTechi ukse taha jäänud tudengitega selgub, et segadust on jätkuvalt enam kui küll. Bangladeshist pärit Fatema ütleb, et tema jaoks jääb TalTechis õppimine ära, sest kulukat e-õpet ta endale lubada ei saa. Fatema sõnul on kuuldavasti mitmetel üliõpilastel probleeme ka juba tasutud õppemaksu tagasisaamisega. Väidetavalt on ülikool kohati õppemaksu tagasikandmisega hiljaks jäänud.

Fatema jälgib pingsalt Eesti meediat. Ta on kursis viimaste arengute ja piirangutega, mis on seotud COVID-19 epideemiaga. Fatema sõnul on tekkinud olukord kummastav: valitsus mõtleb välja uusi meetmeid ja lubab välismaalastel 14-päevase karantiini asemel teha koroonatesti, seejuures ei suuda TalTech aga välisüliõpilastele päevaõpet tagada.

Indiast pärit Joel räägib, et temani on jõudnud peaasjalikult vastandlik info: algselt öeldi, et tal on võimalik sügissemestrist alustada e-õppes, ent nüüd teatati, et tema erialaained algavad alles kevadsemestril. Samuti märgib Joel, et tema tasutud õppemaksu tagasisaamisega on probleeme. Ta lisab seejuures, et ülikool tunnistas viga ja lubas makse lähiajal teostada. „Ootan seda praegu,“ lausub Joel.

TalTechi õppeosakonna juhataja Betra Leesment ütleb, et e-õppesse registreerimine algab 24. augustil ehk hetkel pole veel teada, kui palju välisüliõpilasi seda võimalust kasutab. „E-kursuste info oleme kandidaatidele edastanud. Milliseid kursusi valitakse ja kui suur huvi nende vastu on, selgub septembri algul,“ lisab ta.