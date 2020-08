VIDEO | Käivitub uus koroonaäpp HOIA: kuidas see töötab ja kas see on üldse turvaline? 

Tohver tõi välja, et koroonaviirus on meist varjatud nakatumisega ühe sammu võrra ees. Selleks, et omakorda viirusest sammu võrra ette saada, on vaja paremini teada, kes on nakatunute lähikontaktsed, kes peaksid olema eneseisolatsioonis. Seni on kontaktide tuvastamine käinud läbi terviseameti intervjuude. „Probleem tekib siis, kui haige inimene ei mäleta, kellega ta on koos olnud või ei suuda üldse tuvastada seda inimest kellega ta kokku puutus. Selle jaoks see äpp loodigi,“ sõnas Tohver ja lisas, et äpi edukaks toimimiseks on vaja kodanikelt võimalikult suurt koostööd.

„Seda on Oxfordi ülikoolis modelleeritud, et kui paljud peaksid selle äpi tõmbama, et see töötaks. Esimene tulemus oli 60 protsenti, aga järelpaber näitas, et tegelikult iga inimene loeb ja kui ka ainult 10 protsenti seda äppi kasutab, siis vähendab see koroona leviku riski,“ sõnas Tohver ja võrdles äpi kasutamist vaktsineerida, kus selle kasutajad kaitsevad ahelreaktsioonina ka neid, kes äppi ei kasuta. „Jah, kõigil ei ole nutitelefoni, aga kui selle inimese lähedased rakendust kasutavad, teeb see nakatumise tõenäosuse ikka väiksemaks. Näeme teiste riikide praktikast, et sellised rakendused aitavad.“

Vasakult: Aleksei Bljahhin, Priit Tohver Foto: Stanislav Moshkov

Kuidas HOIA töötab?

Kuidas see äpp siis töötab? Bljahhin seletas, et igal inimesel on äpis võtmekood, mis vahetub iga päev. Samuti on äpis veel eraldi kood, mida telefon Bluetoothi kaudu teistele telefonidele saadab. Kui telefon tajub, et tema läheduses on teise telefoni HOIA koos rohkem kui 10 minutit, teevad telefonid teineteisega nö tutvust. Sellistest kokkupuudetetst hakkabki äpp koostama nimekirja kontaktidest.

„Sellise süsteemiga äpi ründamine või häkkimine ei ole mõttekas, sest isegi kui keegi need koodid kätte saab, pole tal nendega midagi teha. Need on anonüümsed,“ kinnitas Bljahhin.