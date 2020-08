Berliinis toimus mitu avariid, uurijad kahtlustavad islamistlikku rünnakut 

Väidetavalt põhjustas iraaklasest kahtlusalune teisipäeva õhtul Berliini kesklinna lähedal asuval maanteel tahtlikult kolm avariid. Ühes sai vigastada mootorrattur, keda rammis õnnetul kombel samal teel sõitnud auto. Mootorrattur viibib teadaolevalt eluohtliku seisundiga haiglas. Vigastada said ka kolm autos viibinud inimest. A100-l toimunud kokkupõrked sulgesid kiirtee kolmeks tunniks.

Kahtlusaluse auto põrkus A100 kiirteel kokku lausa mitme sõidukiga. Pärast kokkupõrkeid asetas kahtlusalune teele metallkarbi. Pealtnägijate sõnul väitis 30aastane iraaklane, et tema valduses olevas laskemoonakastis on „ohtlik ese“. Politsei avastas hiljem, et kast oli tühi.