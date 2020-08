Eesti uudised ÕUDUS VÄIKESAAREL: šaakal murrab lambatalle, rebased rapivad linde, merikotkad ründavad saaki Marvel Riik , täna, 11:00 Jaga: M

OHUSTATUD LIIK: eelmisel aastal kandis maaeluministeerium Kihnu maalamba ohustatud tõugude nimekirja. Manilaiu väikesaarel ihub hammas lambalihale nii kotkas, rebane kui ka šaakal. Foto: Kollaaž (Kadri Sirk, Anneli Raud, Tõnis Ulm / keskkonnainspektsioon, Mati Hiis)

„Mõned lambad on veel poegimas. Mul on täitsa hirm, et ma ei saa neid tallesid. Šaakal on kindlasti platsis. Ei jõua ju ööpäev läbi seal valvata,“ kardab Manilaiu saarel Kihnu lambaid kasvatav Anneli Ärmpalu-Idvand. Eelmisel nädalal nägi pererahvas, kuidas šaakal oli neljapäevase talle maha murdnud. Koroonakriisi ajal ärajäänud kevadjahi tõttu kubiseb saar ka rebastest ja õhust ähvardavad tallekesi merikotkad.