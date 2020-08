GALERII | Hõissa! Kristina Pärtelpoeg abiellus! Vaata, kes tulid pulmapeole 

"Ma korra küll kahtlustasin, et äkki meie aastapäeval palub Siim mu kätt, kuid vahetult enne seda kinkis ta mulle AirPods`id (kõrvaklapid - toim.), mistõttu arvasin, et ta rohkem midagi ei kingi," rääkis naine märtsis Õhtulehele. "Siis jõudsime õhtusöögilt tagasi ning Siim tegi ettepaneku. Ma olin selle üle meeldivalt üllatunud, sest ma soovin väga abielluda ning ühist perekonnanime kanda."

Pärtelpoeg avaldas, et pulmad tulevad suhteliselt suured, kuna mõlema osapoole sõpruskonnad on suured. "Leppisime külaliste nimekirja tehes kokku, et kumbki kutsub 75 inimest ja juba ongi 150 inimest. Üle jääb vaid loota, et kõik võib-olla tulla ei saa," naljatles ta. "Pulmad ise on modernses stiilis ja oodata on ka traditsioonilisi pulmamänge," lisas ta.