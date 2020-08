KAS MA POLEGI KODUS?! Tuhanded napsitanud okinawalased uinuvad sooja ilmaga otse sõiduteedel 

Kohalik politsei teatas möödunud aastal enam kui 7000 rojo-ne juhtumist, vahendab The Guardian. Rojo-ne tähendab jaapani keelest tõlgituna „teel magamist“. Seda nähtust soosivad Okinawa malbed ilmastikutingimused ja kohaliku vägijoogi awamori – riisil põhinev kange alkohol, mida juuakse tavaliselt vee ja jääga – tarvitamine, mida on saarel valmistatud juba sadu aastaid.

„Enne Okinawasse saabumist ma isegi ei teadnud, mida termin „rojo-ne“ tähendab. Ma usun, et see on Okinawa unikaalne fenomen,“ rääkis Okinawa prefektuuri politseiülem Mainichi Shimbun. Ametivõimud kohtavad sageli alkoholiuimas okinawalasi, kes kasutavad äärekivi padjana. Sageli on nad üleriided seljast visanud, ilmselt uskudes et nad on juba kodus.