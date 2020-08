Urmas Paet | Kilplaslik rapsimine lennuliinide sulgemisel tuleb lõpetada 

Asja teeb veel eriti totraks asjaolu, et lennuühenduse olemasolu pole viiruse leviku välistaja ega soodustaja. On olemas ümberistumisvõimalused, sest sellist majandusministeeriumi lennuühenduste sulgemise totrust ei harrastata ei Soomes, Saksamaal ega peaaegu kuskil mujal. See tähendab, et ümberistumisvõimalus teistes lennujaamades on nii Amsterdami, Kopenhaagenisse, Pariisi kui mujale olemas. Aga see on inimestele keerulisem ja kulukam ning suurendab reisi ajal ka kontaktide arvu. Seda muidugi seni, kuni Eesti majandusministeerium pole hävitanud kõiki Eestist lähtuvaid lennuühendusi.