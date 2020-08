Soome valitsus Eestile reisipiiranguid ei kehtestanud 

Soome valitsus otsustas, et Eesti suhtes ei kehtestata mingeid uusi piiranguid, sest siin pole uute nakatumiste arv piirmäära ületanud. Valitsus on varem öelnud, et 8-10 nakatumist 100 000 inimeste kohta on see vahemik, kus valitsus saab otsustada, kas lugeda riik turvaliseks või mitte. Eestis jääb viimase kahe nädala nakatumine täpselt sinna vahemikku. Soome valitsuse kehtestatud juhiseid ajakohastatakse kahe nädala pärast.