Läti piiriäärne alkokaubandus on taas õitsele puhkenud 

"Kui vaadata käibeid ja külastatavust siis tegelikult on ju nädalavahetusel parkla nii täis, et pole peaaegu et kuhugi parkida. Rahvas on tagasi ja müügid on tegelikult väga-väga head. Kui pooles mais ja alates juunist (piir - toim.) nii-öelda lahti tehti, siis alguses tulid tasapisi ja juulist läks juba täie hooga," rääkis Uibo.