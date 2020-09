„PUUDUTA MIND“ 149. SAADE | Ingliterapeut Diana Toomla: ärge pange ootuste ja pettumustega oma südant kinni 

"Puuduta mind" saate seekordseks külaliseks on ingliterapeut Diana Toomla.

Uurime saates, kes on inglid?

Kas igaühel meist on kaitseinglid? Millistes olukordades peaksime neilt abi küsima? Või aitavad inglid meid ise, kui seda vajalikuks peavad?

Kuidas inglid meid aidata saavad?

Kas on mingeid märke, et inglid on meiega?

Lisaks räägime Dianaga ingliteraapiast. Mis see on? Kuidas see toimib ja milliste murede korral aitab?

Vaata saadet "Puuduta mind" ÕL veebis ja FBs igal neljapäeva õhtul.

Kõiki saateid on võimalik kuulata ja alla laadida hiljem ka Soundcloudist SIIT