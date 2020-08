Ruth Kalda: nakkuskolde põhjustanud tartlane jagas ühepoolset infot 

Perearst ja Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Ruth Kalda toob oma ERRi portaalis avaldatud arvamusloos välja, et patsiendi ja arsti vahel räägitu on konfidentsiaalne ning kuigi visiit on dokumenteeritud, ei saa perearst ajakirjanduses patsiendi poolt öeldut ümber lükata.

"Need, kes perearsti kritiseerivad, kaasa arvatud ajakirjanikud, ei ole aga proovinud välja selgitada, kas see info, mis esitati, ka tõde on. Vaatamata sellele, et lugu oli esitatud ühepoolselt ning ajakirjanduses võiks olla heaks tavaks faktikontroll või kontrollimatu loo puhul vähemalt hinnangutest loobumine. Perearstide seltsi juhatus on konkreetse juhtumiga tutvunud ja võib kinnitada, et tegemist on väärinfoga," vihjab Kalda, et haigusnähtudega patsient võis olukorda näida enda jaoks soodsamas ja perearsti jaoks kehvemas valguses.