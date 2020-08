Taavi Aas | Dünaamiline lennupiirang on mõistlik kesktee 

Veel on vara lasta rihm lõdvaks ning peamegi harjuma teistsuguse olukorraga. Meil on ju palju inimesi, kes töötavad Soomes, Lätis, Leedus – nendega on lihtne sidet pidada ning kodus käia tänu Balti mullile. Mulli paraku mitmed teised riigid, sealhulgas ka Belgia ei ole mahtunud. Õnneks on ka Brüsselis töö ümber korraldatud nii, et meie inimesed saavad Eestist tööd teha. Seetõttu on kohatu tõsta kära puhtalt selleks, et enda huvides Brüsselisse naasta, kui hetkel on tegemist füüsiliselt kummituslinnaga.

Sellegipoolest julgen arvata, et meil on olukord võrreldes teiste riikidega väga hea. Eriolukorrast saime paari kuuga välja tulla ning hetkel on olukord stabiilne. Nüüd peame seda hoidma. Ühiskonnas peavad ka jätkuma arutelud selle, milline meie uus reaalsus välja peaks nägema. Me ei taha ju hoida piiranguid teadmata ajani, aga seni kuni need on mõistlikud ja häid alternatiive pole, tuleks jätkata.

Õnneks on meie kodanikuühiskond tugev ning terve see aasta on toimunud koroonateemalised arutelusid igal nurgal. Nii palju kui on inimesi, on ka arvamusi, mis on tähendanud, et valitsusega oleme pidanud leidma mõistliku kesktee ekspertide ning rahva vajaduste vahel. Sellised arutelud iseenesest juba annavad panuse viiruse leviku peatamisse. On näha, et inimesed mõtlevad kaasa ning diskussioon piirangute olemusest kui ka vajalikest tegevustest on üks mõjusamaid viise püsida valvsana ning koos saavutatut mitte käest lasta. Võime olla uhked, et suutsime mustemad stsenaariumid kevadel ära hoida ning loodan, et pingutame koos lõpuni.