Ukrainlane võltsis Eestisse tööle saamiseks diplomit 

Igor esitas mullu 25. jaanuaril Eestis ühe ettevõtte töötajale Uurali arhitektuuri- ja kunstiinstituudi (pildil) diplomi ja akadeemilise õiendi, et saada kvalifikatsioonile vastav tunnustus Eesti vabariigis ja siseneda tööturule. Need dokumendid olid aga võltsitud – õppeasutuse vastusest selgub, et Igorile pole diplomit välja antud. Süüdistuse sai Igor selleski, et ta müüs ühele inimesele 1000 euro eest Ukraina võltsitud juhiloa, mida viimane soovis maanteeametis Eesti juhiloa vastu vahetada. Seegi pettus tuli ilmsiks.