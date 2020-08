Kommentaar Juhtkiri | Mart Helme tõe tund tulekul Ohtuleht.ee , täna, 20:16 Jaga: M

Foto: JOOSEP MARTINSON

Kuigi poliitikud peaksid eeldatavalt olema paksu nahaga ning rahva armastuse kõrval ka pidev kriitika all olemine käib neil nö palga sisse, ei pruugi see iga suupruukimise puhul vastukajata jääda, nagu nähtub Mart Helme hagihoiatusest Indrek Tarandile ja Toomas Hendrik Ilvesele. Küsimuse all on vana habemega lugu Moskva saatkonna remontimisest, mõisaostust ja ka mõisa remontimisest. Helme sõnul on väär Tarandi väide, justkui ta jäänuks vahele poole miljoni Eesti krooni mittesihipärase kasutamisega, tõene polevat ka jutt tema ennetähtaegsest tagasikutsumisest Moskvast.