Valgevenelanna: Lukašenka selja taga seisavad praegu ainult võimu kaotamise hirmus bürokraadid 

„Praeguseks on selge, et Lukašenka ajastu on läbi. Ja mulle tundub, et selge on see ka Moskvale, muu hulgas Kremlile,“ sõnas Moskva kõrgema majanduskooli professor Dmitri Suslov Briti väljaandele The Guardian. Isegi kui president sellest kriisist kuidagi läbi liipab, jääb tema eesmärk elu lõpuni riiki juhtida ikka kõvasti jalga lonkama ning reaalsuseks tõenäoliselt ei saa. Käivad sahinad, et ta otsib võimalust Venemaale maapakku põgeneda.