ÕL VIDEO | Autistliku lapse ema pelgab: mida toob uus kooliaasta? 

Tallinlanna Kristeli 12aastane autistlik poeg läheb sügisel tavakoolis kuuendasse klassi. Ema sõnul ootab ta kooliga rohkemat koostööd. Poisi hinded on olnud siiani korras, aga ema sõnul on suunamist ja sundimist olnud hästi palju. "Tal on autismi kergem vorm. See ei sega teda tavaelus, vaid pigem ongi tal raskusi koolis," räägib Kristel.

Kristel selgitab, et poja sümptomid võivad olla igale lapsele omased, aga temal väljenduvad need natuke raskemalt. "Pingeolukorras muutub ta närviliseks. Siis tekivad keskendumishäired. Mõte hajub hästi kiiresti. Kui õpetaja tunnis räägib, siis poeg vaatab aknast välja ja mõlgutab omi mõtteid," toob Kristel mõned näited.

Poisile võivad raskemad olla eesti keel ja matemaatika. "Ootan koolilt, et õpetaja pigem tegeleks või suunaks paremini, et ta saaks koolist abi. Mitte see, et mina hakkan kodus otsima õppimisel abi. Tegelikult kool on ju see koht, kus ta peaks omandama neid asju. Mina kodus ei oska kõike hästi nii õpetada," leiab Kristel.