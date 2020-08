August Käära | Hoiu-laenuühistus hoiustaja peaks käituma investorina 

Hoiu-Laenuühistu (HLÜ), mis toimetab nii nagu ta mõeldud on, pakub arvestatavat alternatiivi suurpangale nii hoiustaja kui laenuvõtja jaoks. Kuid nagu Õhtulehe ajakirjanikud paljastasid, kuritarvitavad mõned ettevõtted HLÜ vormi. See tähendab, et hoiustaja peab kodutöö ära tegema.

HLÜ algupärane mõte seisneb lihtsustatult selles, et omakandimehed, mõnel raha üle ja mõnel puudu, tulevad kokku ja leiavad üksteise vajadustele abi. See sümpaatne, kuid naiivsevõitu pätsuaegse maaeluromantika kuma paistab läbi ka HLÜ seadusest. Tõenäosus, et külarahvas tuleb kokku, jõuab ühele meelele laenu- ja hoiuseportfelli profiilis, leiab enda seast finantsettevõtte juhtimiseks pädeva inimese, koostab vettpidava äriplaani ja hakkab pakkuma konkurentsivõimelist teenust, on pehmelt öeldes õbluke.

Palju tõenäolisemalt tekib HLÜ mõne ettevõtja või aktiivse inimese algatusel, kes koondab enda ümber kogukonna või värbab kliente nagu iga teine kommertsettevõte. Ühistuline tegevus jääb seejuures pigem vormitäiteks. See pole hea ega halb, see on reaalsus.

Ideaalses maailmas ei peaks niisugust soovitust andma, aga pärismaailmas peab: kui hoiustad HLÜ-s enda jaoks vähegi olulise summa, võta seda sama tõsiselt kui investeeringut. Ole kindel, et saad aru kuidas HLÜ töötab, mida konkreetses ühistus sinu rahaga tehakse, kes teeb, millised on võimalused ja riskid.

Ma ei taha sellega hoiatada HLÜ-de eest, vaid anda kaasa kaks olulist kontrollküsimust, millele peaks hoiustamiseks HLÜ-d valides kindlasti vastuse leidma. Selge ohumärk on, kui HLÜ koduleht lubab hoiustajale kõike ilusat, aga jätab selgelt täpsustamata, mida hoiustajate rahaga tehakse. Mõni ühistu rahastab maailmavaatelisi algatusi, näiteks rohelisi projekte. Mõni laenab jaekliendile. Ning mõni üksik, nagu näitas ajakirjanike uurimus, rahastab sellega seaduse mõttest mööda hiilides hoopis ühistu juhtide isiklikke ärisid.

Ma ei saa öelda, milline laenupoliitika on hoiustaja jaoks õigem - see oleks võrreldav investeerimissoovituse libedale teele minekuga, hoiustaja peaks siin investori kombel valikud ise tegema. Kuid kindlasti peaks hoiustaja veenduma, et ühistu laenude väljastamise poliitika on läbipaistev, et kõigile laenusoovijatele kehtivad samad tingimused, ning mis peamine, et laenuportfell oleks hajutatud.

Kui selgub, et hoiustajate raha liigub ühistujuhtide endi ettevõttesse, tekib õigustatud küsimus, miks rahastatakse enda äri seesuguse võrdlemisi kuluka laenuga. Kas pank ei võtnud jutule? Kas asi oli äriidees või isikutes? Kas laenude tagastamine koos kõigi intressidega on üldse osa äriideest?