Eesti uudised EESTIS ELAV UKRAINA PERE: „Kõik töötavad välismaal, kodukülas käiakse ainult puhkusel.“ Liina Hallik , Henry Linnard , täna, 19:55 Jaga: M

GALERII

MEIL AIAÄÄRNE TÄNAVAS: Romani ja Olha armastus lõi lõkkele siinsamas külas. Foto: Roman Shymkovych

Litvinid on pärit Lääne-Ukrainast. Pere Karpaatide mägikülas olev ruumikas eramu on aga ehitatud Eestist pärit tellistest. Maja on uhke. Avarate magamistubade, mõnusate puidust põrandate, nikerdatud uste ja trepiga. Kõik peremehe kätetöö. „Mees on mul puidumeister, väga ilusaid asju teeb!“ õhkab pereema Olha, kes tuli tänavu suvel Eestis töötava meespere juurde elama. Ehkki Lääne-Ukrainas tundub elu olevat jõukal järjel, selgub peagi kurb tõsiasi: uhked villad seisavad enamjaolt tühjana, sest nende omanikud rabavad piiri taga tööd teha.