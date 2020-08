Politsei otsib Õismäel kadunud 47aastast Olegi 

Oleg lahkus kodust laupäeva pärastlõunal ning pole seni naasnud. Lahkudes olid tal kaasas korterivõtmed, muud Olegi isiklikud esemed jäid koju. Mehe varasemad jalutuskäigud on olnud paari tunni pikkused ning viinud teda Õismäele, Kakumäele ja Astangule. Oleg hoiab pigem omaette ja teiste inimestega ei suhtle. Tervisliku seisundi tõttu võib mehel olla raskusi ümbritseva tajumisega.

Oleg on 180 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Mehel on tumedad juuksed ja halli värvi silmad. Kodust lahkudes oli Olegil seljas must kampsun, jalas pruunid püksid ja jalanõud.