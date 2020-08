Kersti Kaljulaid: vägivald ei ole peresisene asi ega laste normaalne kasvatamise viis 

"Vägivallast ei tohi mööda vaadata. See ei ole peresisene asi ega laste normaalne kasvatamise viis. Vägivalla sihtmärgiks on alati kellegi vabadus, olgu vägivaldsete režiimide, ideoloogiate või inimeste puhul. Ent mida rohkem on vägivallal ennetajaid, märkajaid, sekkujaid, seda vähem on vägivallal võimu ja seda rohkem on ju meil kõigil vabadust," rääkis president Kaljulaid.

Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivallakuritegu. Mullu registreeriti üle 4100 perevägivallakuriteo, 14% rohkem kui aastal 2018. Kasvanud on nii teatamine kui ka menetlemine. "See viimane on väga oluline, sest kui inimene, kes on kannatanud vägivalla all, ületab kõige raskema vaikimise müüri ja tuleb meie juurde, siis me peame suutma talle abi pakkuda – peame suutma juhtumit menetleda, aga meil on ka palju tööd teha selleks, et need inimesed ei jääks edasises elus toe ja abita. Vaja on astuda ka pikad sammud psühholoogilise toe pakkumisel ja selles oleme me kindlasti täna veel nõrgemad kui inimestega juhtunu avastamisel ka selle menetlemisel," rõhutas president.

Kaljulaidi sõnul tunnustati täna valikut neist vägivallaennetajatest, kes levitavad vägivalla teemal sõna, aitavad igapäevaselt ohvreid, harivad ohvritega tegelejaid ja on teerajajateks salliva ühiskonnas suunas.

Kokku esitati vägivallaennetuse auhinnale sel aastal 36 kandidaati, kellest komisjon valis välja kaheksa.



Eero Epner oskab märgata probleeme ühiskonnas ja seda nii teatrilavastustes, seriaalides kui lugudega Levilas, Ekspressis või mujal. Eelmisel aastal perevägivallateemalise looga “Sest nad saavad” murdis Eero Epner läbi vägivalla toimumisega tekkivast vaikimise müürist ja tõi lugeja ette hetked kohtumistest paarikümne psühholoogi, juristi, prokuröri, õpetaja, terapeudi, lastepsühholoogi ja ametnikuga, kes avasid tõeukse kohutava vägivalla kohta Eesti kodudes. Epneri loost sai Ekspressi kōigi aegade loetuim lugu, mis levib edasi selle avaldamisest saati.

Kärt Anvelt on ajakirjanik, kes on vägivalla teemadel palju artikleid kirjutanud, tuues Eesti inimesele lähemale ja tehes arusaadavaks vägivalla osakaalu ja sügavuse meie ühiskonnas, olgu selleks lastevastane vägivald, perevägivald, inimkaubandus või seksuaalvägivald. Anvelt kirjutab hinnangutevabalt, ohvreid toetavalt ja konstruktiivselt.

Marianne Ubaleht ja Mikk Pärnits algatasid sotsiaalmeediaplatvormil instagram kampaania „See pole okei“. Kampaania on mitmetahuline veebipõhine algatus seksuaalse ahistamise ning naisevastase vägivalla vastu võitlemiseks läbi ahistamiste avalikustamise ning ohvrite julgustamise, näiteks jagatakse lehel postitustena kuvatõmmiseid ahistavatest, häirivatest ja ähvardavatest sõnumitest, samuti ajutiste postitustena kogemuslugusid tänaval, ühistranspordis või mujal kogetud ahistamisest. Lisaks antakse nõuandeid ja julgustusi ahistamisele vastu seismisest ning sellest teada andmisest, seda ka koostöös veebipolitseiga.

Anna Markina on Eesti oma kriminoloog, kes on pühendunud eelkõige noorte õigusrikkumiste ja inimkaubanduse valdkondade uurimisele ja seda nii Eestis kui koos Euroopa kolleegidega. Lisaks on tal alati mõni huvitav välisprojekt käsil, millele raha leidmine ja nende töös hoidmine tal hästi õnnestub. Samuti teeb ta aktiivselt harimistööd Tartu Ülikooli õigusala tudengite seas. Markina on koostanud mitmeid juhiseid valdkonna spetsialistidele, mis räägivad alaealiste õigusrikkumistest, ohvritest ja inimkaubandusest.