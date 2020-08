Vene propagandakanal: Lukašenka langemisega lõpeb ka Valgevene iseseisvus 

Vladivostokis asuva Kaug-Ida riikliku ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Artjom Lukin kirjutas välismaailmale suunatud Vene propagandasaidile RT artikli, milles peab ebatõenäoliseks, et Putin sekkuks Lukašenka päästmiseks otseselt Valgevene siseasjadesse. Ehkki Putin on tema sõnul korduvalt näidanud üles oskust pakkuda strateegilisi üllatusi – näiteks Krimmis ja Süürias. Lukin on seisukohal, et kuigi Putini ja Lukašenka vahel pole „armastus kadunud“, tooks Vene vägede Valgevenesse toomine kaasa erinevaid riske, alustades hiiglaslikest välissanktsioonidest ja lõpetades Venemaa siseriiklike rahutustega.