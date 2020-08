EKRE saadik valetas ja Jürgen Ligi avaldas luureameti infot? USA advokaadibüroo palkamine kütab uusi kirgi 

„Ükski korruptsioonikahtlus ei saanud kinnitust,“ kostis 10. augustil stoilise rahuga EKRE esindaja Urmas Espenberg, kes oli äsja väljunud riigikogu riigieelarve kontrolli eri- ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisistungilt. Toona nõuti infot rahandusminister Martin Helme sammule, et Ühendriikide rahapesu kaasuses peaks Eesti huve esindama just Freeh Sporkin & Sullivan, peaministrilt, riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurörilt ning finantsinspektsiooni juhatuse esimehelt.

Ajakirjanike täpsustusele, et välisministeeriumi taustauuring ei soovitanud advokaadibürooga koostööd teha, vastas Espenberg: „Ma ei saa nimetada, üks väga tähtis organ ütles, et see on väga hea leping – teabeamet [uue nimega välisluureamet]. On tehtud erinevaid taustauuringuid, aga valitsus peab tegema otsuse.“