VEGANLUSE HAARE LAIENEB: taimsest lihast ja piimast tühjendavad poelette juba ka kõigesööjad 

Tairi Tuisk sõnab, et avalik huvi ja nõudlus on suurim just liha- ja piimaasendustoodete vastu. „Liha- ja piimaasendustooted on kasvav globaalne miljarditurg, millest ei jää ilma ka Eesti tarbijad. Kui varem leidis veganitooteid pigem öko- ja spetsiaalpoodidest, siis nüüd on igas korralikus jaekaubandusketis suur valik erinevaid taimseid variante. Isegi väikeasula toidupoest leiab arvestatava valiku taimse koostisega või veganimärgistusega spetsiaaltooteid,” kiidab Tuisk.