TEHTI HEAD TÖÖD? Lukašenka jagas korrakaitsjatele teenistusmedaleid 

Sellest ajast saadik on võimud – tänu suurematele demonstratsioonidele ja avalikkuse survele – asunud kinnipeetavaid vabastama. Paljud neist kurtsid vangikambrites esinenud piinamiste ja ebainimlike olude üle.

9. augusti vastuolulistele valimistulemustele järgnenud protestide käigus on saanud surma vähemalt kaks ja vigastada sadu inimesi. Umbes 7000 protestijat on kinni peetud. Valgevene uurijate teatel on neile laekunud enam kui 600 kaebust tänavatel korrakaitsjate tehtud vigastuste asjus ja 100 teadet kinnipidamiskambrites saadud vägivaldse kohtlemise asjus.