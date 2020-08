Vene opositsioon loodab Valgevene protestidest kasu lõigata 

Eelmisel nädalal selgitas Kremli kriitik Aleksei Navalnõi, et riigi idaosas ja läänepiiril toimuvad konfliktid on ajanud Vene opositsiooni segadusse. „See on mõnele Vene poliitikule pisut ebamugav,“ sõnas Navalnõi, kelle sõnul on Valgevene olukorraga seoses Kaug-Idas toimuv tähelepanuta jäetud. „Äsja ütlesid kõik Vene opositsioonipoliitikud, et Habarovskis toimuv on olulisim poliitiline areng, ent nüüd Valgevenes toimuva taustal on see unustatud.“ tõdes Navalnõi.