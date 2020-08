Eesti uudised ÕL VIDEO | MASKULIINSUSE PÜHAMU! Tartu meestekuuris jagub ruumi kõigele peale napsi – teravad puutöömasinad lõikavad ju liha paremini kui puitu Kert Kõiv , täna, 15:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Aldo Luud

Tartus paiknev Meeste Koda rajas vanasse toidukauplusesse Eesti esimese meestekuuri, kuhu on oodatud kõik, kellel soovi puutööga tegeleda või lihtsalt sotsialiseeruda. Vaid alkoholil seal kohta ei ole. „Kuna puutöömasinad on siiski teravad ja ohtlikud ning liha lõikavad paremini kui puitu, siis me eeldame, et see on kainete inimeste kokkusaamiskoht,“ ütles Tartu kuuri üks asutajatest Jaanus Libek.