11 AASTAKS VANGI: eksabikaasa surnuks kägistanud mees läheb trellide taha 

Kohalikud olid juhtunust šokeeritud – Madise kuritöö tundus arusaamatu ja uskumatu. Merje isa on Õhtulehe antud usutluses tunnistanud, et tülisid noorte vahel oli, kuid sellist lõppu ei osanud neist tõesti keegi oodata.

Oma kadumise päeval pidi Merje minema notari juurde, et vormistada enda nimele korter, mille isa talle Jootme külast linnulennult 15 kilomeetrit eemale Aravetele leidnud oli. Madise eest hoiti korteriostu salajas.

Pärast kella ühte sai Merje isa notarist kõne. Selgus, et tütar polnud sinna jõudnud.

Samal õhtul suundus isa jahile, kuid jõudnud metsatukka, valis ta 112. Tema süda aimas, et juhtunud on midagi halba. Vaid paar päeva enne surma oli tütar talle öelnud: „Isa, sa ei kujuta ette, milleks ta võimeline on...”

Madise käitumises ei reetnud Merje kadumise päeval miski, et ta võiks kuidagi asjaga seotud olla. Ta mängis lastega, rahustas Madis Merje ema, et ärgu ta muretsegu, küll tütar varsti tuleb tagasi koju ning aitas teda isegi otsida. Ise pakkis ta kokku oma asju, et sõita Rootsi tööle.