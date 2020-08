Õhtulehe spordiblogi Mihkel Talivee | Andke andeks, aga äkki jätaks Rally Estonia siiski ära? Mihkel Talivee , täna, 18:29 Jaga: M

Rahvarohke: Rally Estonia on 2010. aastast meelitanud alati kohale kümneid tuhandeid fänne. Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Rally Estoniani on jäänud vähem kui kolm nädalat, ent see teadmine ei tee mind karvavõrdki õnnelikumaks. Tegelikult ei rõõmustanud ma ka siis, kui tehti teatavaks, et Eestil avaneb võimalus korraldada riigi ajaloo suurim spordiüritus. Olukord, mis praegu maailmas valitseb, ning senine sündmuste areng on muutnud äärmiselt ebatõenäoliseks selle, et meil õnnestub hakkama saada ralliga, kus oleks tagatud sportlaste, pealtvaatajate ja teistegi asjaosaliste ning kõigi elanike turvalisus. Nagu ka see, et kõigil oleksid võrdsed võimalused.