Maailm Saksamaal algas suurim sõjajärgne pedofiiliaprotsess Toimetas Aare Kartau , täna, 09:32

Pedofiil Jörg L. varjas Kölni kohtumajas oma nägu. Foto: AFP/Scanpix

Saksamaal algas suur lastepilastajate üle peetav protsess. Esmalt on kohtupingis sakslasest kokk Jörg L., kes kuulus hiiglaslikku pedofiiliavõrgustikku, millega on seotud lausa 30 000 inimest. Saksamaal on kinni peetud 87 kahtlusalust.