Juhtkiri | Teeehitus kui Eesti häbiplekk 

Esmalt on vaja siiski poliitilist otsust, kuhu oleks vaja neljarealist teed ehitada ja kas see kunagi üleüldse ära tasub. Kuna meie liiklussagedus on tihedalt asustatud Euroopaga võrreldes väga madal, siis jäägu spetsialistide hinnata, kas ei peaks kaaluma hoopis 2+1 maanteede ehitust nagu see on levinud meist tunduvalt jõukamas Rootsis. Meil juba on hoiatavad näited olemas ülikallilt suurushullustuses rajatud, kuid tänini hõreda autoliiklusega Jõhvi ja Mäo liiklussõlmede näol. Kas on aga mõistlik neljarealiseks teha teelõik, kus liigub vaid 4000 autot päevas? Või kas Pärnu vajab neljarealist maanteed, kui rajatakse kiirem Rail Baltic?