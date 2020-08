Trellide taha pandud valgevenelane: enda hoidmise asemel tuleks valida kodumaa hoidmine! 

Kõigepealt selgitab Golub pikalt Valgevene valimiste tausta ja kahtlaseid sündmusi, mis enne valimisjaoskondade sulgemist aset leidsid. Kui rahvas kesklinnas kogunema hakkas, jälgis Golub seda saja meetri kauguselt oma koduaknast. Nägi nii veekahureid kui pisargaasi. Järgmisel päeval oli miilits juba väljaku lähistel valmis ning sealsamas, kodust mõnekümne sammu kaugusel, nabisid nood kinni ka Golubi.

Kinnipidamistingimusi kirjeldades ütleb ta napisõnaliselt: „Mitte just mugavad.“ Ülerahvastatud kartsas oli temagi kong rahvast pungil ning neid istus seal rohkem kui tegelikult oleks tohtinud olla. Kolm päeva hiljem lasti ta ilma ühegi seletuseta vabaks. Kinnipeetute küsimustele valvurid ei vastanud. Golub leiab, et temal veel vedas, sest oleks võinud sattuda ka ühte teise, kurikuulsa mainega türmi, kus tema teada toimusid ka peksmised ja piinamised.

„Vaadake, valgevenelase loomuses on geneetiline kalduvus järgida seadusi ja reegleid,“ kirjeldab ta praegu toimuva erakordsust. „Ma ei tea, kuidas eestlastega on, siin võivad olla mingid sarnasused.“ Kuid valgevenelane, selgitab ta, on selline, kes jääb keset ööd jalutades inimtühjal ristmikul ikka punase tule taga seisma. Mitte, et ta kardaks. Vaid sest reegel on selline.

Ja niikaua kuni võimud jätsid vähemalt mulje, et reeglid on paigas, valgevenelased neid ka järgisid. Niipea kui nüüd selgus, et valitsus reeglite järgi ei mängi, ei pidanud rahvas neid ka enam legitiimseks. Golub usub, et vägivallaga ühiskonda enam vaikima ei saa panna.

Kes praegusel hetkel üldse enam Lukašenkat toetada suudab, on Golubi jaoks keeruline mõista. Oma kogemusele tuginedes oletab ta, et ehk on opositsioonimeelsete seas rohkem neid, kes töötavad erasektoris ning presidendi toetajate seas rohkem riigitöötajaid, kes võivad ehk tunda, justkui sõltuks nende sissetulek ja heaolu Lukašenkast, mitte Valgevene maksumaksjast. Mõni võib ju ka tajuda, et olukord pole just hea, aga alternatiivi kah ei oska välja mõelda. Vaesus võib ju olla, aga samas on ka stabiilsuse tunne, sest töö on olemas.