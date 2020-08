Toomas Alatalu | Valgevenes viirastub kaksikvõim 

Täpselt sama seis on Serbias, kus opositsioon boikoteeris 21. juuni parlamendivalimisi ja peab järgnevalt igapäevaseid proteste parlamendi ees. Bulgaarias olid valimised ammu, ent opositsioon möllab parlamendi ees 7. juulist alates. Rääkimata Prantsusmaast, kus nn. kollaste vestide valitsusevastased iganädalased aktsioonid algasid veel 17. novembril 2017, elasid kokku ka pandeemiaga ehk siis kestavad edasi. Demokraatlik võimusüsteem on selges kriisis ja keegi ei tea, milles leidub lahendus. Järsku näitab midagi ette hoopis autoritaarsetes riikides toimuv?

Uus Venezuela

Kindlasti ei maksa ehmuda, kui kõlab tõdemus - Valgevenest võib saada Venezuela. Tuletaks meelde, et pärast liberaalse kartellirežiimi kukutamist läks seal võim 1999.aastal seal XXI sajandi sotsialismi kuulutavale Hugo Chavezile. Mais 2018 valiti tema järglane Maduro uuesti ametisse, ent protestid olid suured ja uus ametiaeg algas alles 10. jaanuaril 2019. Kaks nädalat hiljem kasutas just opositsiooni juhiks tõusnud parlamendi esimees Juan Guaido tekkinud arvulist enamust seal ja kuulutas hoopis enda presidendiks. USA ja Euroopa Liit (ka Eesti) tunnustasid teda viivitamatult ja järgnevat peaksid paljud mäletama – sajatuhandelised poolt ja vastudemonstratsioonid kaks kuud järjest, siis puhkus ja uued möllud ja nii tänaseni. Maduro kontrollib armeed ja riiki, Guaido ühte kvartalit pealinnas, ent USA ja teiste nõudel on tema käsutada antud riigi rahareservid. Maduro peamisteks välisliitlasteks on Venemaa ja Hiina.

Viimaste liidrid olid ka esimesed, kes õnnitlesid Aljaksandr Lukašenkat presidendiks tagasivalimise puhul. Kuuendat korda järjest. Kuna kõik olid „Valgevene valimistega“ harjunud, siis magas enamus seekordsete sündmuste alguse maha ja hakkas toimuvast huvituma alles siis, kui esimesel valimistejärgsel ööl läks lahti opositsiooni peksmiseks. Võim lihtsalt oli teinud järeldused mujal maailmas toimunust ja otsustas vastuseisu lõpetada n.ö. paugupealt. Mängiti lahtiste kaartidega, sest miilits, OMON ehk eriüksuslased, „mustad kongid“ arreteeritute äraviimiseks toodi tänavaile veel keskpäeval, kui valimised alles käisid. Protestijaid üllatati ka sellega, et internet ja kogu arvutiside oli järsku maas, millega välistati võimalik nutitelefonidega kassi-hiirejooks, mille tunnistajaks olid kõik pool aastat tagasi Hongkongis, kus püüti vältida ebademokraatliku seaduse vastuvõtmist.

Valgevenes arreteeriti esimese ööga 3000, kahe järgnevaga veel 3700. Siis vahetas võimude brutaalsusest rabatud opositsioon taktikat: tänavaile ilmusid valges naised, tekkisid solidaarsusketid jne. Võimatu öelda, milline oli tegelik valimistulemus, ent madal osalus Minskis (67% võrreldes muude piirkondade 85-90%ga) – aga seal asuvad valitsusasutused ja elab keskklass - lubab väita, et batka Lukašenkal toetajaid jagus. Mitte küll 80%, nagu ametlikud valimistulemused kõnelevad, vaid eelnenud rahutuste puudumist arvestades oma 50% kindlasti.

On ilmselt kasulik kujutada Valgevenes enne valimisi toimunut n.ö. pildiliselt. Lukašenka pidas oma põhiürituse 4. augustil ja kinnises ruumis, juhtiv opositsioonikandidaat Sveta Tsihhanovskaja oli 4-6. augustil väljakutel. Batka kava nägi ette Venemaalt tulnud poplauljate kontserte kõikjal 8. augustil, mis kõik jäid ootamatult ära. Valgevene opositsiooni palvel. See oli tõsiseim möödapanek, sest keegi ju ei näinud batka toetajate massi! Poliitilise kriisi kasvatamine revolutsiooniliseks kriisiks eeldab aga massi näitamist. Lukašenka tegi seda alles pühapäeval, 16. augustil ent tegi. Minski keskväljakul toimus miiting, kus Lukašenka pidas kõne oma üle kogu riigi kokku toodud poolehoidjatele ja kinnitas seda, et uusi valimisi ei tule.

Kehtiva võimu pooldajate potentsiaali näitamine toimus enne, kui opositsiooni rahumarsil esinejad kogunesid miitinguks, et kinnitada – Lukašenka peab lahkuma ja uus president on Sveta Tsihhanovskaja. Teooria seisukohalt tähendas see tasakaalu tekkimist võimu pärast peetavas massivõitluses ja sellele on oodata uut lisa, kui selgub, kui paljud ettevõtted alustavad streiki opositsiooni poolel ja kui paljud mitte. See annab toimuvale juurde energiat, ent ei enamat. Sääraste poliitiliste vastasseisude lahendajaks on paraku alati ja vaid relvajõud ja muud võimustruktuurid ning neist pole ükski siiani üle läinud opositsiooni poole.