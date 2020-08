Noorte seeneliste ehmatavad kohtumised: „Puujuurikal on kõrvad ja ta vaatab meie poole!“ 

Seeneaeg on täies hoos! Nagu heal lapsel, nõnda on ka maitsval toidul mitu nime: rahvasuus on seeni nimetatud ka metshärja või siis ühe jalaga oina lihaks. 27aastane Kerli käib metshärja liha jahtimas igal vabal momendil. Niipea, kui seeneaeg algab, on ta kohe metsas. Töö iseloomu tõttu saab Kerli palju ringi sõita. Ämber, kummikud ja nuga on tal alati autos stardivalmis. „Vaatan, et oh, ilus mets, ja põikan sisse. Nii olen avastanud kõik oma seenekohad,“ räägib Kerli.