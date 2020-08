Maailm ILMATAADI RAEV: erakordne äikesetorm vallandas Californias metsapõlengud Toimetas Kert Kõiv , täna, 16:17 Jaga: M

GALERII

Foto: AP/Scanpix

Californias haruldane suvine äikesetorm tõi välgulöökidega kaasa metsapõlengud, mille tõttu on sajad inimesed pidanud kodudest lahkuma. Jätkuvalt on ohus umbes 4500 majapidamist. Põlengust tekkinud tulepilved on tõstnud õhutemperatuuri ning rikkunud osoonikihti ja õhukvaliteeti.