Texase mees tulistas politseinikke ja hoiab oma peret pantvangis 

Politsei sõnul on tulistaja 20ndates eluaastates vaimselt häiritud isik. Pantvangideks on tema enda pereliikmed, kes talle ka pühapäeva õhtul politsei kutsusid. Noormehe ema sõnul lõhkus too nende majaukse maha ja tungis sisse. Majas viibib lisaks emale ka üks alaealine isik ja üks, kelle vanus pole veel välja selgitatud.