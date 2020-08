Mart Helme nõuab Tarandilt ja Ilveselt valeväidete ümberlükkamist ning 50 000 euro suurust kahjutasu

Helme hagihoiatus Laari, kes kuulub koalitsioonipartneri ehk Isamaa hingekirja, aga ei puuduta. Helme hinnangul pole endine peaminister midagi kinnitanud. „Mart Laar ei ole ju mitte midagi öelnud peale selle, et Indrek [Tarand] teab paremini.“

Kuku raadio 5. augusti saates „Saade“ ütles Tarand, et tema on võimalikuks kohtulahinguks valmis. „Eesti vabariik on vaatamata EKRE tegutsemisele ja olemasolevale valitsusele siiski õigusriik ja töötab põhiseaduse alusel. Muidugi tuleb olla valmis, kui keegi taotleb õigusmõistmist. Neil on selleks õigust küll ja veel,“ ütles Tarand.

Samas saates kinnitas Tarand, et ta suudab oma väiteid tõestada. „Minu [Ekspressi] käsikirjas on esitatud lihtsalt küsimus, et lapsed arvutavad liitmistehet, liidavad mingid tulud ja kulud kokku ja saavad erineva summa. Mina saan erineva [summa] kui siseminister ja endine suursaadik Mart Helme on hiljem ajakirjanduses väitnud. Selle ma tõestan iga kell ära, selles ei ole mingit küsimust.“

Endine ajakirjanik ja praegune justiitsministri nõunik Kalle Muuli ütles 7. augusti Kuku saates „Muuli ja Riikoja“, et kaabakatega pole mõtet kohut käia. „Teie [Ilves ja Tarand] ministeeriumi juhtidena mätsisite selle kinni, ei andnud kurjategijat politseisse jaa nüüd tulete ja haudude selle pinnalt poliitilist kättemaksu?! See on ju pättide räkit: kõigepealt paneme üheskoos toime kuriteo ja siis hoiame seda aastaid šantažeerimisvahendina,“ rääkis Muuli, kelle hinnangul on kogu skandaal poliitiline kättemaks, sest Helme esindab valet parteid.

Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Helme kinnitab pressiteates, et mitte üheski Moskva rahaasju puudutavas auditis ei ole tehtud talle etteheiteid. „Suursaadik tegeleb minimaalselt administratiivse tööga, tal puudub koguni võimalus omatahtsi rahade kasutamise üle otsustada. Ministeeriumi haldusalas eelarvevahendite kasutamise üle otsustavad ja vastutavad minister, kantsler, asekantsler ja haldusosakonna juht, aga mitte suursaadik,“ selgitab Helme.

„Tõele ei vasta ka väide, et Ilves kutsus mind Moskvast suursaadiku kohalt enne tähtaega tagasi. Tegelikult minu lähetust hoopis pikendati paari kuu võrra ja tagasikutsumise asemel asusin välisministeeriumi sisekonkursi järel tööle ministeeriumi asekantslerina. Tarandi ja Ilvese levitatud jutt on laim ja see omab ainult poliitilise ärapanemise eesmärki. Esitasin hagihoiatuse, sest laimamine ei tohi Eestis olla karistamatu tegevus,“ ütleb Helme.