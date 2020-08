54,4 KRAADI: USAs mõõdeti ilmselt ajaloo kõrgeim õhutemperatuur 

Enne pühapäeval Surmaorus mõõdetud näitu oli usaldusväärseks kõrgeimaks temperatuuriks samas paigas 2013. aastal mõõdetud 54 kraadi. Mojave kõrbes asuvas USA madalaimas punktis tõusis temperatuuripügal ka sajand varem lausa 56,6kraadini, ent 1913. aasta tulemust eksperdid legitiimseks ei pea, kuna tollal polnud mõõtemasinad piisavalt täpsed. Samuti on vigaseks loetud ka mitmed teised tolle aasta kuumalaine ajal mõõdetud temperatuurid.

„Kõik viitab sellele, et tegu on õiguspärase näiduga,“ selgitas Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni ilmaekspert Randy Cerveny The Washington Postile. Ceverny soovitas USA riiklikul ilmateenistusel pühapäeval mõõdetud rekord õigeks lugeda.