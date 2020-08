MINISTRI JÄLGEDES: Martin Helme nõunikud ei ilmunud erikomisjoni istungile 

KERSTI KRACHT Tags: Kersti Kracht Foto: Teet Malsroos

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Jürgen Ligi ütles enne istungit pressiteate vahendusel, et komisjon on saanud ülevaate USA vahendaja värbamisega seotud vastuoludest, kuid nende vastuolude tekkepõhjused on jäänud seni segaseks. „Seekordsed kutsutud saavad aidata asjasse selgust tuua,“ rääkis riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Jürgen Ligi.