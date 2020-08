Leedu välisminister: Venemaa sõjaline abi Valgevenes tähendaks invasiooni 

Kreml teatas esmaspäeval, et Venemaa president Vladimir Putin kinnitas kauaaegsele Valgevene presidendile Aleksandr Lukašenkale, et Moskva on valmis vajadusel Valgevenet abistama – vastavalt ühisele sõjaväepaktile. Kreml mainis, et Valgevenele avaldatakse ka välist survet, ehkki ei täpsustanud, kelle poolt.