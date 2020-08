VIDEO | TROON KÕIGUB? Lukašenka põrutas vihastele töölistele: „Kuni te mind ei tapa, uusi valimisi ei tule.“

Samuti teatas Lukašenka täna, et vaatamata opositsiooni nõudmistele ja suurtele protestidele ei tule riigis uusi presidendivalimisi. „Te ei tohiks kunagi eeldada, et ma teen midagi surve all. Need [uued valimised] ei toimu!“ toonitas Lukašenka karmilt. Ta lisas, et on valmis võimu jagama ja põhiseadust muutma, ent kindlasti ei tee ta seda protestijate surve all, vahendab Reuters.