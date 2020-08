KOHUTAV: Taanis kukkus hõõguv koni kortermaja rõdul seisnud lapsevankrisse 

Kui Beinta Bak Lamhauge ja tema kihlatu eelmisel nädalal koju saabusid, ootas neid ees kohutav vaatepilt. Nimelt olid rõdul seisnud lapsevankris suured põletusjäljed. Selgus, et sinna, kus tavaliselt puhkab Lamhauge magava väikelapse pea, oli ülemiste korruste rõdult kukkunud sigaretikoni. Perel oli õnne, et nad tol hetkel kodus ei viibinud, sest vastasel juhul oleks võinud nende laps tõsiselt viga saada.

„Ma olen šokeeritud, et inimesed ei mõtle tagajärgedele, kui nad viskavad minema hõõguva suitsukoni. Eriti kui seda tehakse aknast või rõdult. Teil pole võimalik juhtida, kuhu see kukub. Kõnealune olukord on selle hirmutavaks näiteks,“ kirjutas Lamhauge, lisades et juhtunu puhul oli tegu äärmiselt vastutustundetu käitumisega. Taanlanna loodab, et tema lugu on hoiatuseks kõigile, kes kortermaja rõdudel sigaretikonidega hooletult ümber käivad.