VIDEO | Tihhanovskaja kinnitas, et on valmis Valgevenet juhtima 

Leedus tehtud videopöördumises kutsus Tihhanovskaja Valgevene julgeoleku- ja korrakaitseametnikke üles pooli vahetama. Naine lubas, et kui nad Lukašenkast lahti ütleksid, antakse neile varasem käitumine andeks. Samas videos lubas opositsioonipoliitik, et on nõus riigijuhtimise enda õlule võtma.