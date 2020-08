Septembrist saab töötuhüvitise kõrvalt veidi tööd teha 

Uus kord on mõeldud vähese töötamise lubamiseks – see tähendab, et töö pikkus ei tohi olla pikem kui kaheksa kalendripäeva järjest või kaheksa kalendripäeva kuus, vahendas ERRi uudisportaal töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivametsa.

On ka tasu piirang: ühes kalendrikuus ei tohi saadav tasu ületada 40 protsenti töötasu alammäärast, mis tänavu on seega 233 eurot.

Liivamets tõdes, et uus kord on hea võimalus segadusi vältida, mida on seni ette tulnud, näiteks kui töötuskindlustust saav inimene on käinud täiesti ametlikult oma laste koolis jõuluvanaks.