Uus-Meremaa valimised lükkusid uue koroonapuhangu tõttu ühe kuu võrra edasi 

Hääletus pidi algsete plaanide kohaselt toimuma 19. septembril, ent praeguse seisuga peetakse valimised hoopis 17. oktoobril. Ardern mainis esmaspäeval, et uus kuupäev võimaldab erakondadel uute asjaolude valguses kavandada ümber oma valimiskampaaniat. Peaminister kinnitas, et tal polnud mingit kavatsust hääletamist edasi lükata, ent uue puhangu valguses oli see vajalik käik. Opositsiooniline Rahvuspartei on valimiste edasilükkamises kahtleval seisukohal, kuna nende arvates annab see Ardernile ebaõiglase eelise.