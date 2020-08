KOHUTAV! Londonis kahtlustatakse 40aastast naist 10aastase poisi mõrvas 

Naine kõndis pühapäeva hommikul kella 2.30 paiku politseijaoskonda, et rääkida ametnikega. Veidi aega hiljem leiti poisi surnukeha.

Laps tundis seda naist ja seega ei seosta poisi surmaga kedagi teist. Ametnikud usuvad, et teavad lapse isikut, kuid ootavad veel ametlikku tuvastamist.

Üks naaber rääkis ajalehele The Sun, et poisil oli raske puue. Ta lisas, et ei näinud naist ja last kunagi kuskil mujal väljas käimas kui ainult aias.

Naabruses elav 61aastane Nick Jones ütles, et uudised poisi surmast olid raputavad. Ta ütles: „Ma siiani veel värisen, see on tohutu šokk.”