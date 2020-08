Maailm Põlluhiired hävitavad Saksamaa viljasaagi Ohtuleht.ee , täna, 20:24 Jaga: M

Foto: Tiit Blaat/Ekspress Meedia

Närilised on hävitanud juba umbes 120 000 hektarit – mõnes riigi osas aga suisa neljandiku – vilja all olevast maast ja see häda suureneb, sest Saksamaal on võimutsenud palavad ilmad, kirjutab The Guardian.