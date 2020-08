ENNEOLEMATU PROTESTILAINE: Valgevenes avaldasid eile meelt kümned tuhanded inimesed 

Lukašenka kutsus miitingul oma pooldajaid üles kaitsma Valgevene iseseisvust ja kinnitas, et NATO paigutab juba riigi läänepiirile tanke. „Tänavatel meelt avaldavad inimesed on süüdi, et seal puhkeb ajuti vägivald,“ ütles ta ja lausus, et on valmis alustama riigi reformimist juba kasvõi homme, kui rahvas seda soovib. Samas tõrjus Lukašenka kategooriliselt ettepanekud, et võiks korraldada uued presidendivalimised. „Ma ei anna riiki oponentide kätte! Ka pärast oma surma mitte,“ kuulutas ta vapralt.