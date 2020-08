Eesti uudised Urmas Paet: Lukašenko hirmutab inimesi väljamõeldud välisohuga Ohtuleht.ee , täna, 17:59 Jaga: M

Urmas Paet Foto: Teet Malsroos

„Lukašenko hirmutab inimesi väljamõeldud välisohuga. Et NATO justkui koondab Valgevene piiridele vägesid. See on ohtlik retoorika, mis valmistab tema meelest ette pinnast vajadusel Venemaa ulatuslikumaks sekkumiseks Valgevene sündmustesse,” ütleb Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.