Juhtkiri | Lendaks, aga mitte eriti kõrgelt 

Sama segane on majandusministeeriumi eriolukorrajärgne praktika avada ja sulgeda Tallinna otselende vaid mõnepäevase etteteatamisega. Kriitika on küll algusest peale kõlanud, kuid ministeerium pole end sellest segada lasknud. Nii keelati nakkusehirmus värskelt otselennud Tallinnast Pariisi, Küprosele ja Kopenhagenisse, viimasest ei saa enam ka tagasi Tallinna. Et Kopenhagen on sarnaselt Amsterdami ja Frankfurtiga suur sõlmjaam, tähendab see mujalt maailmast koju naasvatele eestlastele lisasekeldusi.